Україна дозволила ексгумацію польських військових у Львові
Україна надала дозвіл Польщі на проведення ексгумації загиблих у 1939 році польських військовослужбовців у Львові. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Польські військові поховані на території колишнього села Збоїська (або Збоїща), що нині розташоване у межах Львова.
"Українська сторона декларує готовність до продовження пошукових та ексгумаційних робіт у межах діяльності Українсько-польської робочої групи з історичних питань", – заявили у Мінкульті.
Першим кроком у цьому процесі стало успішне проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Пужники Тернопільської області.
Своєю чергою польська сторона надала Україні дозвіл на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова (Польща). У Мінкульті розраховують на початок проведення таких робіт незабаром.
"Переконані, що спільна пам’ять та кроки одне одному на зустріч об’єднають наші народи в ім’я нашого спільного європейського майбутнього", – заявили у Мінкульті.
Село Юречкова (також Юркова) – бойківське село, що розташоване за два кілометри від кордону з Україною. На території села, раніше заселеного переважно українцями, у 1947 році проводилися етнічні чистки.
- 11 січня у польському Мінкульті повідомили, що Україна та Польща передали одна одній списки місць, де планується проведення пошуку й ексгумації останків "жертв взаємних історичних конфліктів".
- 13 січня стало відомо, що Україна надала дозвіл на ексгумацію решток тіл польських жертв Волинської трагедії у Тернопільській області.
- 24 квітня розпочалися роботи з ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії, які завершилися на початку травня.