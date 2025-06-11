Україна дозволила ексгумацію польських військових у Львові

В цьому році це буде вже друга експедиція після ексгумації у Пужниках

Колишнє село Збоїська, а нині Шевченківський район Львова (Фото: Wikipedia)

Україна надала дозвіл Польщі на проведення ексгумації загиблих у 1939 році польських військовослужбовців у Львові. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Польські військові поховані на території колишнього села Збоїська (або Збоїща), що нині розташоване у межах Львова.

"Українська сторона декларує готовність до продовження пошукових та ексгумаційних робіт у межах діяльності Українсько-польської робочої групи з історичних питань", – заявили у Мінкульті.

Першим кроком у цьому процесі стало успішне проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Пужники Тернопільської області.

Своєю чергою польська сторона надала Україні дозвіл на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова (Польща). У Мінкульті розраховують на початок проведення таких робіт незабаром.

"Переконані, що спільна пам’ять та кроки одне одному на зустріч об’єднають наші народи в ім’я нашого спільного європейського майбутнього", – заявили у Мінкульті.

Село Юречкова (також Юркова) – бойківське село, що розташоване за два кілометри від кордону з Україною. На території села, раніше заселеного переважно українцями, у 1947 році проводилися етнічні чистки.