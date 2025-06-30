Посол України в Польщі: Пам’ять про Волинську трагедію має нас об’єднувати

Василь Боднар (Фото: Facebook-акаунт дипломата)

Пам’ять про Волинську трагедію має об’єднувати українців та поляків, а не розділяти. Таку думку висловив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю PAP.

Він зазначив, що сьогодні Україна та Польща проводять сумісну роботу з ексгумації останків жертв Волинської трагедії, яка дозволить родинам загиблих вшанувати пам'ять предків.

"Щоб родини могли просто ходити на могили жертв і ці місця пам'яті будуть місцем для об'єднання, а не для подальших суперечок чи використання теми в політичних баталіях", – сказав він.

За словами Боднара, потрібно в публічному просторі обговорювати втрати не лише поляків, а й українців.

"Ми дивимося лише на те, які погані речі сталися з поляками в сучасній Україні, але ми також повинні дивитися на те, що сталося з усіма нами. Тож як постраждали українці та поляки, які причини і чому це сталося", – висловив думку він.

Боднар закликав вшанувати всіх жертв та примиритися.

"Головне – вибачитися один перед одним, вшанувати всіх жертв, встановити пам'ятники та хрести і працювати разом над тим, щоб ця історична пам'ять не турбувала нас і не створювала нам проблем сьогодні", – сказав він.