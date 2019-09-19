Посол Украины в Сербии призвал мир развалить Россию

Александр Александрович (Фото - страница посла в Facebook)

Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал мировое сообщество сделать распад России стратегической целью. Об этом посол написал в колонке для Цензор.нет под названием "Единственный способ справиться с Россией".

"Наши действия должны стать наступательными и иметь за сознательную конечную цель распад Российской Федерации. Это - единственное эффективное долгосрочное решение, от которого выиграет подавляющее большинство стран", - пишет Александрович.

Посол считает, что попытки усмирить Россию приводят лишь к росту ее заносчивости: "Как это было в случае с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы".

Попытки цивилизованно договориться с РФ, по мнению Александровича, также обречены на неудачу, "поскольку такое решение противоречит основному экспансионистскому мышлению кремлевского режима".

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"РФ в ее нынешних границах и с ее нынешними ресурсами никогда не способна стать нормальным цивилизованным государством", - заявляет дипломат.

Александрович подчеркивает, что "средства развала РФ не требуют ведения военных действий".

Посол перечисляет ряд инструментов способных усмирить Россию:

- Персональные санкции против высших руководителей с замораживанием активов и запретом на въезд;

- Жесткие ограничения для энергетического, банковско-финансового и военно-технического секторов;

- Запрет на продажу высоких технологий;

- Обвал цен на нефть.

"Наступает время, когда последняя империя зла должен упасть", - резюмирует украинский дипломат.