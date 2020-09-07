Посол Украины вернулся в Минск, но двусторонние контакты остаются "на паузе" – посольство

По словам посла, дальнейшее развитие беларуско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в министерстве иностранных дел. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на в посольстве Украины в Беларуси.

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На вопрос, как дальше будут строиться отношения Киева и Минска, Кизим ответил: "Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие беларуско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности – от развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России".

17 августа Кулеба сообщил, что МИД Украины впервые в истории отзвало своего посла в Беларуси в Киев на консультации.

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Наталия Медведева

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