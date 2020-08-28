Кулеба: Украина заморозила все контакты с Беларусью

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, для Украины "сейчас ключевое, чтобы влияние России на события в Беларуси не переходило в силовой сценарий"

Украина сейчас приостановила все контакты с Беларусью. Об этом в эфире программы Право на власть телеканала телеканала 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"У нас сейчас по-сути все процессы, все контакты с беларуской стороной поставлены на паузу…Мы уже заморозили все контакты с беларуской стороной, это и есть наша позиция ", - сказал Кулеба, уточнив, что Украина следит за развитием ситуации.

По его словам, контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести политические, репутационные и моральные последствия для Украины.

"Для нас сейчас ключевое, чтобы влияние России на события в Беларуси не росло и не переходило в силовой сценарий", - подчеркнул Кулеба.

Кулеба считает, что "действительно выборы (президента Беларуси, - ред.) не были свободными".

"Украина присоединилась к позиции ЕС, разделяет ее", - уточнил глава МИД.

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Арина Толина

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