Кулеба: Я бы не стал сравнивать Майдан и протесты в Беларуси, есть фундаментальная разница

По словам главы МИД Кулебы, украинцы в 2014-м вышли за европейский вектор развития страны, в Беларуси этого на повестке дня нет

Между протестами против режима президента Беларуси Александра Лукашенко и Майданом в Украине в 2014-м есть фундаментальное отличие. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"В 2014-м украинцы восстали за развитие государства как европейского. Это был вопрос выбора: возвращение в пространство, контролируемое Россией, или продолжение движения в большую европейскую семью", - объяснил он.

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Глава МИД сказал, что в Беларуси подобного выбора сейчас не видит.

"Мы считаем, что беларусы высказывают в первую очередь недовольство правящей элитой, которая десятилетиями удерживает власть в стране. Но не говорится сейчас в Беларуси о выборе движения страны. Это фундаментальная разница, ее стоит учитывать", - объяснил он.

Продолжая проводить параллели, он добавил, что настоящая "машина поддержки" Запада Украины включилась уже после победы Майдана и подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Кулеба считает, что беларуский народ должен сделать выбор, на основе которого ЕС будет решать, как поддерживать Беларусь.

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Марк Сировой

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