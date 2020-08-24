"Дубинки – это путь в никуда". В МИД Украины напомнили властям Беларуси о майдане
МИД Украины призывает власти Беларуси не отвергать дружественные советы
Опыт украинской Революции Достоинства учит, что применение насилия против общества – это путь в никуда. Так украинское Министерство иностранных дел ответило на заявление пресс-секретаря МИД Беларуси о "заезженных советах" Украины, передает пресс-служба ведомства.
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"Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из беларуского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской Революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда", - говорится в заявлении.
В МИД отметили, что Беларусь - соседнее государство, с которым Украина всегда стремилась и стремится к дружеским отношениям.
- 9 августа в РБ прошли выборы президента. В ЦИК объявили, что победил действующий лидер Александр Лукашенко. В тот же вечер в Беларуси начались протесты, которые, несмотря на попытки властей подавить их силой, продолжаются и сейчас. Позже в стране также начались забастовки.
- Лукашенко заявлял, что Украина и другие страны якобы "приказывают" РБ провести новые выборы. В Офисе президента Украины ответили, что голос многотысячных протестов ложью не задушить, а президент Владимир Зеленский несколько раз призывал власти Беларуси к диалогу.
- Позже пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Украина является "братской страной", но Беларуси "хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы".
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