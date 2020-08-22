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Зеленский о ситуации в Беларуси: Нужно найти спокойный формат диалога, не дубинками

22.08.2020, 13:21
Зеленский о ситуации в Беларуси: Нужно найти спокойный формат диалога, не дубинками - Фото
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко (Фото: president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский призвал к диалогу между властью Беларуси и обществом

Власть Беларуси и участники протестов должны найти "спокойный формат диалога". Об этом заявил в интервью телеканалу Украина 24 президент Владимир Зеленский.

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"Очень не хотелось, чтобы в целом что-то влияло на дружеские отношения между действительно братскими народами украинцами и беларусами. У нас очень хорошие отношения, есть общие семьи. Я бы не хотел, чтобы хоть что-то мешало отношений между людьми. Главное – это отношения между людьми", - отметил Зеленский.

Что касается кровопролития, то, по словам Зеленского, это Украина сразу отреагировала на ситуацию.

"Как бы там не было, чтобы там не происходило власть и общество должны найти формат диалога. Неважно, какой, но не дубинками, извините, спокойный формат диалога и выйти из этого сложного вопроса, сложной ситуации", - подчеркнул Зеленский.

 

Арина Толина
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