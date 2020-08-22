Зеленский о ситуации в Беларуси: Нужно найти спокойный формат диалога, не дубинками
Президент Владимир Зеленский призвал к диалогу между властью Беларуси и обществом
Власть Беларуси и участники протестов должны найти "спокойный формат диалога". Об этом заявил в интервью телеканалу Украина 24 президент Владимир Зеленский.
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"Очень не хотелось, чтобы в целом что-то влияло на дружеские отношения между действительно братскими народами украинцами и беларусами. У нас очень хорошие отношения, есть общие семьи. Я бы не хотел, чтобы хоть что-то мешало отношений между людьми. Главное – это отношения между людьми", - отметил Зеленский.
Что касается кровопролития, то, по словам Зеленского, это Украина сразу отреагировала на ситуацию.
"Как бы там не было, чтобы там не происходило власть и общество должны найти формат диалога. Неважно, какой, но не дубинками, извините, спокойный формат диалога и выйти из этого сложного вопроса, сложной ситуации", - подчеркнул Зеленский.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- По данным ООН, на акциях протеста в Беларуси погибли четыре человека.
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