ООН заявила о четверых погибших во время протестов в Беларуси

Правозащитники подчеркнули, что остаются неизвестными судьба и местонахождение как минимум восьми человек

На акциях протеста в Беларуси погибли четыре человека. Об этом говорится в заявлении управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

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"Мы напоминаем властям Беларуси об абсолютном запрете пыток и повторяем призыв, сделанный на прошлой неделе Верховным комиссаром, к незамедлительным, тщательным, независимым и беспристрастным расследованиям всех заявлений о нарушениях прав человека. В их число входят гибель четырех человек в результате травм, полученных во время акций протеста", - говорится в документе.

"Мы особенно обеспокоены тем, что судьба и местонахождение как минимум восьми человек остаются неизвестными. Все исчезли после начала протестов 9 августа", - В УВКПЧ подчеркнули, что особое беспокойство вызывает то, что остаются неизвестными судьба и местонахождение как минимум восьми человек, пропавших после начала протестов 9 августа.

В заявлении отмечается, что большая часть из нескольких тысяч человек, которые были задержаны в связи с протестами, уже освобождены.

"Но мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что, по сообщениям, под стражей все еще находятся более 100 человек, в том числе около 60 человек, обвиняемых в преступных действиях, могут быть приговорены к тюремному заключению в связи с их участием в преимущественно мирных демонстрациях", - подчеркнули в УВКПЧ.

Также в УВКПЧ обеспокоены продолжающимися сообщениями о широком распространении пыток и жестоком обращении с задержанными, в том числе с журналистами, и особенно с детьми, а также тем, что расследований в связи с этим не проводится.

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Наталия Медведева

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