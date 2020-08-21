ООН заявила о четверых погибших во время протестов в Беларуси
Правозащитники подчеркнули, что остаются неизвестными судьба и местонахождение как минимум восьми человек
На акциях протеста в Беларуси погибли четыре человека. Об этом говорится в заявлении управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
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"Мы напоминаем властям Беларуси об абсолютном запрете пыток и повторяем призыв, сделанный на прошлой неделе Верховным комиссаром, к незамедлительным, тщательным, независимым и беспристрастным расследованиям всех заявлений о нарушениях прав человека. В их число входят гибель четырех человек в результате травм, полученных во время акций протеста", - говорится в документе.
"Мы особенно обеспокоены тем, что судьба и местонахождение как минимум восьми человек остаются неизвестными. Все исчезли после начала протестов 9 августа", - В УВКПЧ подчеркнули, что особое беспокойство вызывает то, что остаются неизвестными судьба и местонахождение как минимум восьми человек, пропавших после начала протестов 9 августа.
В заявлении отмечается, что большая часть из нескольких тысяч человек, которые были задержаны в связи с протестами, уже освобождены.
"Но мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что, по сообщениям, под стражей все еще находятся более 100 человек, в том числе около 60 человек, обвиняемых в преступных действиях, могут быть приговорены к тюремному заключению в связи с их участием в преимущественно мирных демонстрациях", - подчеркнули в УВКПЧ.
Также в УВКПЧ обеспокоены продолжающимися сообщениями о широком распространении пыток и жестоком обращении с задержанными, в том числе с журналистами, и особенно с детьми, а также тем, что расследований в связи с этим не проводится.
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- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- На данный момент известно о четырех погибших демонстрантах. Александр Тарайковский умер в Минске 10 августа. Силовики утверждают, что у него в руках якобы взорвалось самодельное устройство, однако на видео с моментом гибели эта версия не подтверждается. 12 августа житель Гомеля Александр Вихор умер в больнице, куда его доставили тремя днями ранее на автозаке. 16 августа в Минске умер 19-летний Артем Паруков - по версии МВД, его сбила машина. Геннадия Шутова смертельно ранили в голову силовики.
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