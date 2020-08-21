"Выходи из машины, животное!" Появилось видео задержаний водителей в Беларуси - 18+

Радио Свобода опубликовало видео, на котором запечатлены задержания автомобилистов во время протестов против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. Судя по ролику, он был записан на регистратор ночью 11 августа, в разгар акций.

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На видео перед автомобилями на светофоре останавливается микроавтобус. Из него раздается несколько выстрелов, потом на дорогу выходят силовики в балаклавах, начинают бить машины, вытаскивать из них водителей и вести их в микроавтобус. Одному автомобилю удается вырваться из блокады и уехать.

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Затем слышны удары по машине автора видео и происходит такой диалог с силовиками:

- Дверь, н****й открыл, животное, б****ь! — кричит, видимо, ОМОНовец.

- Какое я животное? — отвечает водитель.

- Открыл дверь, с**а!

После непродолжительного грубого диалога водителя, судя по видео, извлекли из машины. Затем слышны нецензурные крики силовиков и призывы лежать. После вытаскивают из машины и везут в автозак водителя такси, которое стояло рядом.

В конце ролика слышны крики задержанных. Силовик кричит: "Выходи н****й из машины, д***л е****й, б***ь!".

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