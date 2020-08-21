"Выходи из машины, животное!" Появилось видео задержаний водителей в Беларуси - 18+

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На ролике дорогу перекрывает беларусский ОМОН, затем начинает вытаскивать водителей из автомобилей. Слышно крики задержанных и брань силовиков

Радио Свобода опубликовало видео, на котором запечатлены задержания автомобилистов во время протестов против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. Судя по ролику, он был записан на регистратор ночью 11 августа, в разгар акций.

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На видео перед автомобилями на светофоре останавливается микроавтобус. Из него раздается несколько выстрелов, потом на дорогу выходят силовики в балаклавах, начинают бить машины, вытаскивать из них водителей и вести их в микроавтобус. Одному автомобилю удается вырваться из блокады и уехать.

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Затем слышны удары по машине автора видео и происходит такой диалог с силовиками:

- Дверь, н****й открыл, животное, б****ь!  — кричит, видимо, ОМОНовец.

- Какое я животное? — отвечает водитель.

- Открыл дверь, с**а!

После непродолжительного грубого диалога водителя, судя по видео, извлекли из машины. Затем слышны нецензурные крики силовиков и призывы лежать. После вытаскивают из машины и везут в автозак водителя такси, которое стояло рядом.

В конце ролика слышны крики задержанных. Силовик кричит: "Выходи н****й из машины, д***л е****й, б***ь!".

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Теги: беларусь, протесты, задержания, ОМОН, александр лукашенко, выборы
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