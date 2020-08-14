Беларусь. Зеленский призвал Лукашенко найти "мирный и демократический выход"
Глава государства заявил, что Беларусь "всегда была хорошим другом и партнером Украины", и во второй раз после 9 августа обратился к ее руководству
Украина умеет защищать своих граждан, всегда это будет делать, и "настоятельно хочет", чтобы власти Беларуси вернули домой задержанных украинцев. Так в ответ на полицейский произвол силовиков режима Александра Лукашенко заявил президент Владимир Зеленский. Он в личном Facebook-аккаунте привал власти РБ "категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия".
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Сегодня были освобождены Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. Ведутся переговоры насчет Романа Шишко, которого удерживают в отделении милиции Бреста.
"Беларусь, разумеется, сейчас сильно страдает. Ищет решение и выход из очень непростой ситуации. Каждый день случаются эксцессы. <...> Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", - подчеркнул Зеленский.
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Глава государства добавил, что для Украины важно, чтобы граждане Беларуси "нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта". "Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократической, экономически сильной и независимой державой", - подытожил он.
10 августа Зеленский обратился к Лукашенко: "Без диалога с людьми все чревато очень горькими последствиями".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, а Тихановская отказалась от участия в акциях протеста и выехала в Литву под давлением властей. В стране началась революция.
- В ночь на 14 августа силовики режима Лукашенко отпустили украинских волонтеров Реуцкого и Васильева.
- Украина пока не поздравила Лукашенко с переизбранием в президентском кресле. В МИД отметили, что будут думать насчет официальной реакции после объявления финальных результатов выборов в Беларуси.
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