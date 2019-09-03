Сюр. "Все испортил Зеленский": Лукашенко отказался от велосипеда

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Президент РБ подумал, что люди "проведут параллель" между ним и президентом Украины, если он сядет и приедет на работу на велосипеде

Белорусский президент Александр Лукашенко признался, что его "тянет к тому, чтобы сесть на электрический мотоцикл или велосипед - и поехать на работу". Однако от этой идеи ему пришлось отказаться якобы потому, что ее "перехватил" украинский коллега Владимир Зеленский.

"...Но все испортил Зеленский", - сказал президент РБ в эфире местного телеканала и с деланной досадой ударил рукой по столу.

"Президент Украины Володя Зеленский, он, когда его избрали, сказал: я буду на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут. Скажут: от, Лукашенко там услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет - и он поехал! Поэтому я от этого отказался", - заявил Лукашенко и добавил - "...но это великое дело".

Смотреть с 10 минуты 52 секунды видео выше.

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Видео: Телеканал ОНТ

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Теги: александр лукашенко
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