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11.06.2019, 15:26

Плохие прогнозы: Лукашенко хочет разогнать Гидрометцентр Беларуси

Плохие прогнозы: Лукашенко хочет разогнать Гидрометцентр Беларуси - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

"В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды", - посетовал президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил "разогнать или привести в чувство" Республиканский центр по гидрометеорологии (Белгидромета) – он считает, что прогнозы центра слишком неточны. Об этом сообщает Интерфакс.

"С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувство. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - заявил Лукашенко во вторник.

"Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий", - заметил президент.

"Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", - добавил он.

В марте Лукашенко после посещения коровника на ферме уволил вице-премьера страны Михаила Русого, а также министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца.

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Теги: погода, беларусь, александр лукашенко, гидрометцентр
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