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В Беларуси отпустили задержанных силовиками украинских волонтеров

14.08.2020, 10:20
В Беларуси отпустили задержанных силовиками украинских волонтеров - Фото
Евгений Васильев и Константин Реуцкий (Фото: Восток SOS)

Константина Реуцкого и Евгения Васильева выпустили спустя два дня после задержания

В Беларуси силовики отпустили украинских волонтеров благотворительной организации Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Белорусская ассоциации журналистов.

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"Украинские журналисты Реуцкий и Васильев на свободе! Вышли с Окрестино (Центр изоляции правонарушителей в Минске, - ред.)", - говорится в сообщении.

Освобождение подтвердили и в Восток SOS.

Из ЦИП также отпустили и других протестующих. Одна из задержанных рассказала, что в камеры, рассчитанные на четыре человека, помещали по 50 человек.

Наталия Софиенко
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