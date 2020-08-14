В Беларуси отпустили задержанных силовиками украинских волонтеров
14.08.2020, 10:20
Евгений Васильев и Константин Реуцкий (Фото: Восток SOS)
Константина Реуцкого и Евгения Васильева выпустили спустя два дня после задержания
В Беларуси силовики отпустили украинских волонтеров благотворительной организации Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Белорусская ассоциации журналистов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Украинские журналисты Реуцкий и Васильев на свободе! Вышли с Окрестино (Центр изоляции правонарушителей в Минске, - ред.)", - говорится в сообщении.
Освобождение подтвердили и в Восток SOS.
Из ЦИП также отпустили и других протестующих. Одна из задержанных рассказала, что в камеры, рассчитанные на четыре человека, помещали по 50 человек.
- 12 августа в Минске задержали украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Организация Восток SOS и ряд других правозащитных общественных объединений требуют их немедленно освободить.
- 13 августа стало известно, что против них открыли уголовное дело, им грозит до восьми лет тюрьмы.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии