В Беларуси отпустили задержанных силовиками украинских волонтеров

Константина Реуцкого и Евгения Васильева выпустили спустя два дня после задержания

В Беларуси силовики отпустили украинских волонтеров благотворительной организации Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Белорусская ассоциации журналистов.

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"Украинские журналисты Реуцкий и Васильев на свободе! Вышли с Окрестино (Центр изоляции правонарушителей в Минске, - ред.)", - говорится в сообщении.

Освобождение подтвердили и в Восток SOS.

Из ЦИП также отпустили и других протестующих. Одна из задержанных рассказала, что в камеры, рассчитанные на четыре человека, помещали по 50 человек.

12 августа в Минске задержали украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Организация Восток SOS и ряд других правозащитных общественных объединений требуют их немедленно освободить.

13 августа стало известно, что против них открыли уголовное дело, им грозит до восьми лет тюрьмы.

Наталия Софиенко

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