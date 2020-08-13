Задержанным в Беларуси украинцам грозит до восьми лет тюрьмы - МИД

Украинской стороне неизвестно, где содержат задержанных Константина Реуцкого и Евгения Васильева

Задержанным в Минске украинским правозащитникам Константину Реуцкому и Евгению Васильеву из организации Восток SOS, которых обвиняют в "массовых беспорядках" грозит от трех до восьми лет тюрьмы. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

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"Украинцев обвиняют в участии в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от трех до восьми лет", - отметил Кулеба.

Украинской стороне неизвестно, где содержат украинцев, сказал министр.

"Мы сразу включились в поиск этих граждан, чтобы установить их местонахождение. Согласно нормам международного права задержанные граждане иностранного государства имеют право на мгновенный контакт с консулом", - отметил Кулеба.

"Сегодня утром украинский консул посетил два крупнейших центра временного содержания граждан в Минске, но никакой информации о возможном пребывании там упомянутых граждан Украины получить не удалось", - сказал Кулеба.

По его словам, власти Беларуси не идут на контакт и не информируют о местонахождении украинцев. "Поэтому консул объезжает все точки, где могут содержать задержанных, для того, чтобы установить хотя бы какие-то данные о пребывании наших соотечественников", - добавил Кулеба.

Он отметил, что посольство Украины направило две ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить информацию о всех граждан Украины, которые были задержаны правоохранительными органами Беларуси с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах задержания и места содержания Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также третьей гражданки - Оксаны Алешиной, которая была также задержана вчера.

"Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными лицами, а также, если есть информация о других граждан, то с ними тоже. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения их в Украину", - сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба также сообщил, что сегодня посол Украины в Беларуси Игорь Кизим провел телефонный разговор с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

"Сегодня в течение дня мы будем очень активно работать над этим кейсом, чтобы получить нужный нам результат", - отметил министр.

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Наталия Софиенко

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