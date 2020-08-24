Кулеба: Нам важна независимая демократическая Беларусь, кто будет править – второстепенно

Министр также заявил, что Украина не поддерживает насилия против протестующих, а усиление позиций РФ в Беларуси не соответствует интересам Украины

Украине важно, чтобы Беларусь была демократической и независимой, а кто будет ее возглавлять – для Украины вопрос второстепенный. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы категорические не поддерживаем насилия против протестующих. В Украине право на протест является практически священным. Для нас чрезвычайно важна независимая демократическая Беларусь. Фамилия того, кто будет стоять в ее главе, является второстепенной", - заявил он и добавил, что выбор должен делать беларуский народ.

В то же время глава МИД подчеркнул, что любое усиление позиций России в Беларуси не соответствует интересам Украины.

"У нас очень длинная граница с Беларусью. И мы должны понимать, что по крайней мере эта часть границы будет для нашей страны безопасной, дружественной границей", - заявил министр.

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Марк Сировой

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