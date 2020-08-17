Украина отзывает посла из Беларуси

Выдача России террористов ЧВК Вагнера подорвала доверие между странами и нанесла тяжелый удар двусторонним отношениям, заявили в МИД

Украина впервые в истории отзывает посла из Беларуси в Киев для консультаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Как объяснил глава МИД Дмитрий Кулеба, выдача России задержанных на территории Беларуси террористов ЧВК Вагнера, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине, подорвала доверие между странами и нанесла тяжелый удар двусторонним отношениям.

"После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси", – сказал Кулеба.

По словам министра, из официальных сообщений о возможном активном привлечении России к урегулированию ситуации в Беларуси вытекают качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом.

"Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в беларусско-украинских отношениях", – отметил глава МИД.

Учитывая это, Кулеба принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив беларусско-украинских отношений в новой реальности.

"Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", – подчеркнул министр.

Глава МИД отметил, что Украина будет жестко защищать свои национальные интересы, но при этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы украинских граждан на территории Беларуси.

Кулеба напомнил, что в связи с обострением ситуации безопасности в Беларуси, МИД рекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления граждан.

СПРАВКА. Вызов посла на консультации в столицу - одна из форм дипломатического реагирования, которая применяется для демонстрации недовольства политикой или недружественными действиями иностранного государства, в котором этот посол аккредитован.

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Наталия Медведева

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