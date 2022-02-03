Посол в Беларуси: Считаю историю с дроном заранее спланированной провокацией
Посол Украины в Минске Игорь Кизим считает историю со "сбитым" над Беларусью БПЛА заранее спланированной провокацией. Об этом он написал в Facebook.
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Посол рассказал, что был вызван в МИД Беларуси для вручения ему протеста в связи с "якобы имевшим место нарушении границы беспилотником, запущенным с украинской территории".
По его словам, в МИД его ждала съемочная группа госканала ТБ 1 с вопросами о "шпионаже".
"То, что она появилась в МИД и заранее знала вопросы, о которых мы говорили с белорусскими коллегами, само по себе уже необычно и не делает чести дипломатическому ведомству", – отмечает посол.
Точно такие же вопросы, утверждает Кизим, другая группа съемочная задавала военному атташе Украины, который в то же время был вызван в Минобороны Беларуси.
Кизим настаивает, что 24 января Украина не использовала беспилотники на границе с Беларусью. Поэтому всю эту историю он считает "заранее спланированной провокацией".
"Тем более, насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении России и Беларуси", – добавляет посол.
Он также указывает, что беларуская сторона проигнорировала "специальные механизмы для урегулирования таких инцидентов, предусмотренные двусторонним соглашением о деятельности пограничных уполномоченных", в которых четко прописаны процедуры для подобных случаев.
Кизим допускает, что провокация с беспилотником понадобилась властям Беларуси перед встречей диктатора Александра Лукашенко с новым послом РФ Борисом Грызловым, чтобы создать хоть какое-то впечатление "угрозы с юга".
- 3 февраля 2022 года Беларусь заявила, что 24 января ее границу якобы пересек украинский БПЛА, а беларуские пограничники его принудительно посадили. Беларусь выразила протест украинскому послу Игорю Кизиму.
- МИД Украины назвал заявление Беларуси провокацией и заявил, что Украина не использовала беспилотник.
- Аналогичное по смыслу заявление сделала и погранслужба Украины.
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