Посол в Беларуси: Считаю историю с дроном заранее спланированной провокацией

Посол Украины в Минске Игорь Кизим считает историю со "сбитым" над Беларусью БПЛА заранее спланированной провокацией. Об этом он написал в Facebook.

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Посол рассказал, что был вызван в МИД Беларуси для вручения ему протеста в связи с "якобы имевшим место нарушении границы беспилотником, запущенным с украинской территории".

По его словам, в МИД его ждала съемочная группа госканала ТБ 1 с вопросами о "шпионаже".

"То, что она появилась в МИД и заранее знала вопросы, о которых мы говорили с белорусскими коллегами, само по себе уже необычно и не делает чести дипломатическому ведомству", – отмечает посол.

Точно такие же вопросы, утверждает Кизим, другая группа съемочная задавала военному атташе Украины, который в то же время был вызван в Минобороны Беларуси.

Кизим настаивает, что 24 января Украина не использовала беспилотники на границе с Беларусью. Поэтому всю эту историю он считает "заранее спланированной провокацией".

"Тем более, насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении России и Беларуси", – добавляет посол.

Он также указывает, что беларуская сторона проигнорировала "специальные механизмы для урегулирования таких инцидентов, предусмотренные двусторонним соглашением о деятельности пограничных уполномоченных", в которых четко прописаны процедуры для подобных случаев.

Кизим допускает, что провокация с беспилотником понадобилась властям Беларуси перед встречей диктатора Александра Лукашенко с новым послом РФ Борисом Грызловым, чтобы создать хоть какое-то впечатление "угрозы с юга".

3 февраля 2022 года Беларусь заявила, что 24 января ее границу якобы пересек украинский БПЛА, а беларуские пограничники его принудительно посадили. Беларусь выразила протест украинскому послу Игорю Кизиму.

МИД Украины назвал заявление Беларуси провокацией и заявил, что Украина не использовала беспилотник.

Аналогичное по смыслу заявление сделала и погранслужба Украины.

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Сергей Бережной

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