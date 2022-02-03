UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол в Беларуси: Считаю историю с дроном заранее спланированной провокацией

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 16:59
Посол в Беларуси: Считаю историю с дроном заранее спланированной провокацией - Фото
Игорь Кизим (Фото - Facebook)

Посол Украины в Минске Игорь Кизим считает историю со "сбитым" над Беларусью БПЛА заранее спланированной провокацией. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Посол рассказал, что был вызван в МИД Беларуси для вручения ему протеста в связи с "якобы имевшим место нарушении границы беспилотником, запущенным с украинской территории". 

По его словам, в МИД его ждала съемочная группа госканала ТБ 1 с вопросами о "шпионаже".

"То, что она появилась в МИД и заранее знала вопросы, о которых мы говорили с белорусскими коллегами, само по себе уже необычно и не делает чести дипломатическому ведомству", – отмечает посол.

Точно такие же вопросы, утверждает Кизим, другая группа съемочная задавала военному атташе Украины, который в то же время был вызван в Минобороны Беларуси. 

Кизим настаивает, что 24 января Украина не использовала беспилотники на границе с Беларусью. Поэтому всю эту историю он считает "заранее спланированной провокацией".  

"Тем более, насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении России и Беларуси", – добавляет посол.

Он также указывает, что беларуская сторона проигнорировала "специальные механизмы для урегулирования таких инцидентов, предусмотренные двусторонним соглашением о деятельности пограничных уполномоченных", в которых четко прописаны процедуры для подобных случаев.

Кизим допускает, что провокация с беспилотником понадобилась властям Беларуси перед встречей диктатора Александра Лукашенко с новым послом РФ Борисом Грызловым, чтобы создать хоть какое-то впечатление "угрозы с юга".  

Скриншот из Facebook

Читайте также: Беларусь нарушила протоколы безопасности – отчет ICAO о посадке Ryanair в Минске

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь беспилотник провокация игорь кизим мид беларуси посол в Беларуси
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 