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"Главное не выйти на самих себя". Пограничники отреагировали на заявления Беларуси о дроне

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 13:47
Иллюстративное фото - пресс-центр Госпогранслужбы

Заявления Беларуси о якобы запуске на ее территорию украинского беспилотника являются провокацией. Об этом заявил в комментарии LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко и напомнил об учениях России и Беларуси.

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Он отметил, что Беларусь неоднократно распространяла фейки: то о "контрабанде" оружия из Украины, то о "наглухо закрытой" границе. "Теперь они придумали мифические беспилотники", – сказал Демченко.

По его словам, недавно Беларусь прислала письмо украинским коллегам о фиксации летательного аппарата над своей территорией в 500 метрах от границы с Украины. В письме беларуская сторона не указала принадлежность БПЛА и не заявляла о незаконном пересечении им границы.  

Украинские пограничники ответили, что не использовали БПЛА в указанном беларусами времени и направлении, сказал Демченко.

"Однако Беларусии здесь главное не выйти на самих себя. Ведь стоит учитывать совместные военные учения РБ с РФ, которые анонсировались и проходят на территории Беларуси. Может, они своих же наблюдали", – подытожил он.

СПРАВКА. В последние недели трекинговый сервис Flight Radar 24 регулярно фиксирует над территорией Украины беспилотники и разведсамолеты стран-партнеров. Они летают вдоль временно оккупированных территорий и северной границы.

При этом дроны и самолеты не приближаются к ним ближе чем на 100-200 км, технические возможности позволяют им выполнять задачи даже с такого расстояния.

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Марк Сировой
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