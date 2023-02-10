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Посол в Британии: Наши летчики готовятся на самолетах, которые передадут в ближайшее время

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 12:17
Посол в Британии: Наши летчики готовятся на самолетах, которые передадут в ближайшее время - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинские летчики готовятся на западных самолетах, которые будут переданы в ближайшее время. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, когда премьер-министр Британии Риши Сунак просил министра обороны страны Бена Уоллеса посчитать, что Лондон может предоставить Украине, то объемы помощи уже были решены.

"Британия уже посчитала, что они могут нам передать. Они именно так работают. Я бы не хотел готовить россиян к тому, что их ждет", — сказал Пристайко.

Дипломат заявил, что украинские летчики уже готовятся на западных системах, которые Украина получит в ближайшее время. 

"Когда президент Владимир Зеленский говорил о крыльях свободы, то все понимали, что он имел в виду", — резюмировал посол.

  • 8 февраля в Лондоне президент Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители.
  • 9 февраля министр обороны Британии Уоллес заявил, что не стоит ожидать немедленной переброски британских истребителей в Украину и что этот процесс может занять месяцы. 
    • Также госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ американских истребителей: США будут продолжать помогать Украине поставками того оружия, которое станет наиболее эффективным. 

    Читайте также: "Смотрим все варианты": у премьера Британии прокомментировали планы о самолетах для ВСУ

    Дмитро Гриниченко
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    Великобритания война истребители военная помощь вадим пристайко
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