Посол в ФРГ противникам военной помощи: Вы за то, чтобы РФ убила дронами моих родителей
25.05.2023, 15:50
Работа системы Gepard по воздушным целям (Фото - скриншот из видео)
Военная помощь Германии Украине спасла жизни очень многих мирных жителей, а те, кто выступает против оказания военной помощи, просто ставят эти жизни под удары россиян. Об этом написал в Twitter посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.
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"Когда вы говорите мне "я против продажи оружия Украине", вы имеете в виду "я за то, чтобы сегодня ночью в Киеве 36 российских дронов-камикадзе убили ваших родителей и друзей", – написал Макеев.
"Спасибо, Германия. Все дроны были перехвачены. Мои родители в безопасности", – добавил посол.
К записи добавлена фотография канцлера Германии Олафа Шольца на фоне зенитной самоходной установки Gepard.
- В ночь на 25 мая силы ПВО Украины сбили все 36 дронов-камикадзе Shahed-136, которые запустила Россия.
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