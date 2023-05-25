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Посол в ФРГ противникам военной помощи: Вы за то, чтобы РФ убила дронами моих родителей

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 15:50
Посол в ФРГ противникам военной помощи: Вы за то, чтобы РФ убила дронами моих родителей - Фото
Работа системы Gepard по воздушным целям (Фото - скриншот из видео)

Военная помощь Германии Украине спасла жизни очень многих мирных жителей, а те, кто выступает против оказания военной помощи, просто ставят эти жизни под удары россиян. Об этом написал в Twitter посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

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"Когда вы говорите мне "я против продажи оружия Украине", вы имеете в виду "я за то, чтобы сегодня ночью в Киеве 36 российских дронов-камикадзе убили ваших родителей и друзей", – написал Макеев.

"Спасибо, Германия. Все дроны были перехвачены. Мои родители в безопасности", – добавил посол.

Фото – скриншот

К записи добавлена фотография канцлера Германии Олафа Шольца на фоне зенитной самоходной установки Gepard.  

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Сергей Бережной
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