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Посол у ФРН противникам військової допомоги: Ви за те, щоб РФ вбила дронами моїх батьків

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 15:50
Посол у ФРН противникам військової допомоги: Ви за те, щоб РФ вбила дронами моїх батьків - Фото
Робота системи Gepard по повітряних цілях (Фото - скриншот з відео)

Військова допомога Німеччині Україні врятувала життя дуже багатьох мирних жителів, а ті, хто виступає проти надання військової допомоги, просто ставлять ці життя під удари росіян. Про це написав у Twitter посол України у ФРН Олексій Макєєв.

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"Коли ви кажете мені "я проти продажу зброї Україні", ви маєте на увазі "я за те, щоб сьогодні вночі у Києві 36 російських дронів-камікадзе вбили ваших батьків та друзів", – написав Макєєв.

"Дякую, Німеччина. Усі дрони були перехоплені. Мої батьки у безпеці", – додав посол.

Фото – скриншот

До запису додано фотографію канцлера Німеччини Олафа Шольца на тлі зенітної самохідної установки Gepard.

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Сергій Бережний
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Німеччинавійськова допомогапосолппоолексій макеєв
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