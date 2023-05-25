Посол у ФРН противникам військової допомоги: Ви за те, щоб РФ вбила дронами моїх батьків

Військова допомога Німеччині Україні врятувала життя дуже багатьох мирних жителів, а ті, хто виступає проти надання військової допомоги, просто ставлять ці життя під удари росіян. Про це написав у Twitter посол України у ФРН Олексій Макєєв.

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"Коли ви кажете мені "я проти продажу зброї Україні", ви маєте на увазі "я за те, щоб сьогодні вночі у Києві 36 російських дронів-камікадзе вбили ваших батьків та друзів", – написав Макєєв.

"Дякую, Німеччина. Усі дрони були перехоплені. Мої батьки у безпеці", – додав посол.

До запису додано фотографію канцлера Німеччини Олафа Шольца на тлі зенітної самохідної установки Gepard.

У ніч проти 25 травня сили ППО України збили усі 36 дронів-камікадзе Shahed-136, які запустила Росія.

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