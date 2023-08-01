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Посол в Германии о применении Кремлем ядерного оружия: всего можно ожидать

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 08:59
Посол в Германии о применении Кремлем ядерного оружия: всего можно ожидать - Фото
Алексей Макеев (Скриншот видео)

Российский диктатор Владимир Путин готов на все, от него можно ожидать даже применение ядерного оружия. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Rheinische Post.

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Отвечая на вопрос журналиста, верит ли он, что Путин способен отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, Макеев сказал, что "Путин готов на все и от него всего можно ожидать".

"Никто не верил в то, о чем мы предупреждали много лет – что он (Путин. – Ред.) использует газ как оружие. Но именно это и произошло. Поэтому мы, украинцы, должны быть готовы к любому развитию событий", – сказал посол.

Макеев подчеркнул, что не видит возможности для достижения мира путем переговоров. По его убеждению, "мир придется завоевать".

"Россию нужно победить. Иначе мира не будет. Россия может быстро закончить войну, выведя все свои войска с оккупированных территорий, в том числе и из Крыма. Но Россия этого не хочет, поэтому нам нужна поддержка", – сказал он.

Посол также считает, что "в интересах свободного мира привлечь к ответственности военных преступников и лидеров, отдавших приказы об этих преступлениях", а за причиненный войной ущерб должна заплатить "именно Россия, а не европейские или немецкие налогоплательщики".

Однако россияне, по мнению посла, пока совершенно не осознают своей ответственности за войну. Макеев считает, что для начала россияне должны хотя бы осознать свои ошибки и попросить прощения.

"До сих пор я слышал такое только от двух человек в моем кабинете: от Гарри Каспарова, бывшего чемпиона мира по шахматам из России, и Сергея Лагодинского, члена Европарламента от Зеленых, россиянина по происхождению. Двое из 140 миллионов! Остальная Россия молчит", – сказал посол.

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Сергей Бережной
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