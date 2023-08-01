Посол у Німеччині про застосування Кремлем ядерної зброї: усього можна очікувати

Російський диктатор Володимир Путін готовий на все, від нього очікується навіть застосування ядерної зброї. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю Rheinische Post.

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Відповідаючи на запитання журналіста, чи вірить він, що Путін здатний наказати застосувати тактичну ядерну зброю, Макеєв сказав, що "Путін готовий на все і від нього всього можна очікувати".

"Ніхто не вірив у те, про що ми попереджали багато років – що він (Путін. – Ред.) використовує газ як зброю. Але саме це і сталося. Тому ми, українці, маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій", – сказав посол.

Макеєв наголосив, що не бачить можливості для досягнення миру шляхом переговорів. На його переконання, "мир доведеться завоювати".

"Росію треба перемогти. Інакше миру не буде. Росія може швидко закінчити війну, вивівши всі свої війська з окупованих територій, зокрема і з Криму. Але Росія цього не хоче, тому нам потрібна підтримка", – сказав він.

Посол також вважає, що "в інтересах вільного світу притягнути до відповідальності воєнних злочинців та лідерів, які віддали накази про ці злочини", а за завдану війною шкоду має заплатити "саме Росія, а не європейські чи німецькі платники податків".

Однак росіяни, на думку посла, поки що зовсім не усвідомлюють своєї відповідальності за війну. Макеєв вважає, що для початку росіяни повинні хоча б усвідомити свої помилки та перепросити.

"Досі я чув таке тільки від двох людей у моєму кабінеті: від Гаррі Каспарова, колишнього чемпіона світу з шахів з Росії, та Сергія Лагодинського, члена Європарламенту від Зелених, росіянина за походженням. Двоє зі 140 мільйонів! Решта Росії мовчить" – сказав посол.

25 травня 2023 року Макеєв заявив, що військова допомога Німеччини Україні врятувала життя багатьох мирних жителів, а ті, хто виступає проти надання військової допомоги, просто ставлять ці життя під удари росіян.

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