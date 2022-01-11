Посол в Германии: Скорейшее членство Украины в НАТО и ЕС – единственно верный ответ Путину
Посол Украины в Германии Андрей Мельник требует, чтобы новое правительство ФРГ дало четкую приверженность скорейшему вступлению Украины в Евросоюз и НАТО в ответ на требования России по "гарантиям безопасности" от Запада. Об этом написал он в Twitter.
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"Киев требует от Берлина четкий комитмент (приверженность. – Ред.) как можно быстрее предоставить Украине членство в НАТО и ЕС", – заявил дипломат.
Мельник считает, что это единственно верный шаг, который должно сделать новое правительство Германии вместо того, чтобы обсуждать "эфемерную обеспокоенность по безопасности" президента России Владимира Путина.
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- 10 января на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.
- На этой неделе еще состоятся переговоры с РФ в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
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