Посол в Германии: Скорейшее членство Украины в НАТО и ЕС – единственно верный ответ Путину

Посол Украины в Германии Андрей Мельник требует, чтобы новое правительство ФРГ дало четкую приверженность скорейшему вступлению Украины в Евросоюз и НАТО в ответ на требования России по "гарантиям безопасности" от Запада. Об этом написал он в Twitter.

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"Киев требует от Берлина четкий комитмент (приверженность. – Ред.) как можно быстрее предоставить Украине членство в НАТО и ЕС", – заявил дипломат.

Мельник считает, что это единственно верный шаг, который должно сделать новое правительство Германии вместо того, чтобы обсуждать "эфемерную обеспокоенность по безопасности" президента России Владимира Путина.

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Марк Сировой

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