Посол Британии рассказала о "ночном ритуале" в Украине – фонарь, зарядка, теплые вещи

Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала, как проходят ночи в Украине. Об этом она рассказала в Twitter.

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Дипломат кратко описала будничную жизнь в Украине в условиях отключений электричества и ракетных обстрелов со стороны России.

"Ночной ритуал в Украине: фонарик возле кровати, сумка у двери, зарядка возле ноутбука, комплект теплых вещей под рукой. Это жизнь", – рассказала Симмонс.

Посол подчеркнула, что такая реальность не должна превратиться в норму.

"Это не нормально и никогда не должно стать нормальным", – написала она.

Россия регулярно обстреливает энергетические объекты и жилые дома мирного населения Украины. В результате получила серьезные повреждения украинская энергосистема – приходится проводить как плановые, так и аварийные отключения электричества по всей стране. Из-за воздушных тревог гражданское население Украины вынуждено много времени проводить в укрытиях.

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, около 70% из них сбила ПВО.

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Наталія Медведєва

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