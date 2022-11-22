Посол Британии рассказала о "ночном ритуале" в Украине – фонарь, зарядка, теплые вещи
22.11.2022, 11:10
Мелинда Симмонс (Скриншот видео)
Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала, как проходят ночи в Украине. Об этом она рассказала в Twitter.
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Дипломат кратко описала будничную жизнь в Украине в условиях отключений электричества и ракетных обстрелов со стороны России.
"Ночной ритуал в Украине: фонарик возле кровати, сумка у двери, зарядка возле ноутбука, комплект теплых вещей под рукой. Это жизнь", – рассказала Симмонс.
Посол подчеркнула, что такая реальность не должна превратиться в норму.
"Это не нормально и никогда не должно стать нормальным", – написала она.
- Россия регулярно обстреливает энергетические объекты и жилые дома мирного населения Украины. В результате получила серьезные повреждения украинская энергосистема – приходится проводить как плановые, так и аварийные отключения электричества по всей стране. Из-за воздушных тревог гражданское население Украины вынуждено много времени проводить в укрытиях.
- 15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, около 70% из них сбила ПВО.
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