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ВСУ умеют сражаться зимой, если понадобится. Не факт, что будет пауза — посол Британии

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 11:27
ВСУ умеют сражаться зимой, если понадобится. Не факт, что будет пауза — посол Британии - Фото
Мелинда Симмонс (Фото: EPA)

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс не уверена, что зимой будет пауза в войне, так как Вооруженные Силы Украины имеют восьмилетний опыт сражений в холода. Об этом она сообщила в Twitter.

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По ее словам, зима может затруднить боевые действия на фронта, однако она не уверена, что это будет означать паузу в войне.

Она отметила, что ВСУ умеют сражаться в зимний период, если это будет необходимо.

"У них есть восьмилетний опыт", — заявила дипломат.

Читайте также: Наступление ВСУ. Остин ожидает, что "подобная деятельность" будет продолжаться всю зиму

Дмитро Гриниченко
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Великобритания война зима мелинда симмонс
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