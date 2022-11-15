ВСУ умеют сражаться зимой, если понадобится. Не факт, что будет пауза — посол Британии
15.11.2022, 11:27
Мелинда Симмонс (Фото: EPA)
Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс не уверена, что зимой будет пауза в войне, так как Вооруженные Силы Украины имеют восьмилетний опыт сражений в холода. Об этом она сообщила в Twitter.
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По ее словам, зима может затруднить боевые действия на фронта, однако она не уверена, что это будет означать паузу в войне.
Она отметила, что ВСУ умеют сражаться в зимний период, если это будет необходимо.
"У них есть восьмилетний опыт", — заявила дипломат.
- Российский диктатор Владимир Путин хочет погрузить Украину в холод и темноту ближайшей зимой, а поэтому нельзя недооценивать РФ и необходимо продолжать помогать Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины замедлится зимой, а Украина выйдет из паузы сильной и подкрепленной тысячами солдат, которые проходят подготовку в Великобритании.
- Он говорил, что ВСУ будут продвигаться зимой.
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