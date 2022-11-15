ВСУ умеют сражаться зимой, если понадобится. Не факт, что будет пауза — посол Британии

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс не уверена, что зимой будет пауза в войне, так как Вооруженные Силы Украины имеют восьмилетний опыт сражений в холода. Об этом она сообщила в Twitter.

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По ее словам, зима может затруднить боевые действия на фронта, однако она не уверена, что это будет означать паузу в войне.

Она отметила, что ВСУ умеют сражаться в зимний период, если это будет необходимо.

"У них есть восьмилетний опыт", — заявила дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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