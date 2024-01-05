Посольство РФ в Африке пыталось вбросить очередной фейк о Зеленском. Не удалось – фото

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Посольство России в Южной Африке опубликовало пропагандистское сообщение, в котором утверждает, что президент Владимир Зеленский якобы приобрел виллу министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса за 8 млн евро. Центр стратегических коммуникаций (SPRAVDI), подчиненный Минкульту, опроверг фейк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Стратком отмечает, что первоисточником новости является видео якобы бывшей сотрудницы компании по управлению муниципальной недвижимостью ВИМ Сабин Мелс.

Скриншот

Она утверждает, что в октябре 2023 года виллу приобрела оффшорная компания Film Heritage Inc, связанная с Зеленским, однако, по данным SPRAVDI, Мелс никогда не работала в ВИМ.

"А сама вилла Богензее – не продана и даже не выставлена на продажу. Муниципалитет опасается продавать недвижимость, чтобы она не оказалась в руках ультраправых деятелей", – говорится в сообщении.

В то же время в комментариях под сообщением российской дипмиссии есть множество англоязычных комментариев, которые называют эту информацию "бессмысленным бредом", а также обвиняют Россию в агрессии против Украины.

Скриншот

Россия пытается расширить влияние на африканские страны, всячески распространяя там антизападную и антиукраинскую пропаганду. В частности Москва организует обмен студентами и специалистами из Африки, а также регулярно отправляет туда экспедицию для привлечения африканцев в войну против Украины.

20 июля 2023 года Финский город Турку заявил, что перестанет оплачивать аренду дома, которым десятилетиями бесплатно пользовались представители консульства России.

28 ноября власти Турку решили выкупить здание бывшего генерального консульства России за 1,6 млн евро.

Читайте также: Россия распространяет фейки об обмене пленными 3 января. Украина призывает не верить