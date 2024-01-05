Посольство РФ в Африці намагалося вкинути черговий фейк про Зеленського. Не вдалося – фото
Посольство Росії у Південній Африці опублікувало пропагандистський допис, в якому стверджує, що президент Володимир Зеленський нібито придбав віллу міністра пропаганди Третього рейху Йозефа Геббельса за 8 млн євро. Центр стратегічних комунікацій (SPRAVDI), підпорядкований Мінкульту, спростував фейк.
Стратком зазначає, що першоджерелом новини є відео нібито колишньої співробітниці компанії з управління муніципальною нерухомістю ВІМ Сабін Мелс.
Вона стверджує, що у жовтні 2023 року віллу придбала офшорна компанія Film Heritage Inc, пов’язана з Зеленським, проте, за даними SPRAVDI, Мелс ніколи не працювала в ВІМ.
"А сама вілла Богензеє – не продана та навіть не виставлена на продаж. Муніципалітет остерігається продавати нерухомість, аби вона не опинилася в руках ультраправих діячів", – йдеться в повідомленні.
Водночас у коментарях під дописом російської дипмісії є безліч англомовних повідомлень, у яких називають цю інформацію "безглуздою маячнею", а також звинувачують Росію в агресії проти України.
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