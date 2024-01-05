Посольство РФ в Африці намагалося вкинути черговий фейк про Зеленського. Не вдалося – фото

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Посольство Росії у Південній Африці опублікувало пропагандистський допис, в якому стверджує, що президент Володимир Зеленський нібито придбав віллу міністра пропаганди Третього рейху Йозефа Геббельса за 8 млн євро. Центр стратегічних комунікацій (SPRAVDI), підпорядкований Мінкульту, спростував фейк.

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Стратком зазначає, що першоджерелом новини є відео нібито колишньої співробітниці компанії з управління муніципальною нерухомістю ВІМ Сабін Мелс.

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Вона стверджує, що у жовтні 2023 року віллу придбала офшорна компанія Film Heritage Inc, пов’язана з Зеленським, проте, за даними SPRAVDI, Мелс ніколи не працювала в ВІМ.

"А сама вілла Богензеє – не продана та навіть не виставлена на продаж. Муніципалітет остерігається продавати нерухомість, аби вона не опинилася в руках ультраправих діячів", – йдеться в повідомленні.

Водночас у коментарях під дописом російської дипмісії є безліч англомовних повідомлень, у яких називають цю інформацію "безглуздою маячнею", а також звинувачують Росію в агресії проти України.

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Росія намагається розширити вплив на африканські країни, всіляко поширюючи там антизахідну та антиукраїнську пропаганду. Зокрема, Москва організовує обмін студентами та фахівцями з Африки, а також регулярно відправляє туди експедиції для залучення африканців до війни проти України.

20 липня 2023 року фінське місто Турку заявило, що припинить оплачувати оренду будинку, яким десятиліттями безплатно користувалися представники консульства Росії.

28 листопада влада Турку вирішила викупити будівлю колишнього генерального консульства Росії за 1,6 млн євро.

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