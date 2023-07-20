Фінляндія. Дипломати РФ втратять дачу, в якій вони безплатно жили десятиліттями – Yle
Фінське місто Турку припинить оплачувати оренду будинку, яким десятиліттями безплатно користувалися представники консульства Росії. Про це повідомляє місцеве видання Yle.
Вчора, 19 липня, Фінляндія заявила про рішення закрити російське генконсульство у Турку. Уряд країни відкличе ліцензію з 1 жовтня 2023 року. Як повідомляли фінські ЗМІ, це є заходом у відповідь на закриття генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.
20 липня, після звістки про закриття консульства РФ у Турку, міська голова Мінна Арве ухвалила рішення, що місто більше не платитиме оренду будинку на прилеглому острові.
За даними місцевих ЗМІ, йдеться про побудований у 1970-х роках будинок на острові Какскерта, який використовували співробітники російського посольства.
За рік на нього витрачали близько 10 000 євро, стверджують журналісти.
- У січні 2023 року глава МЗС Литви заявив, що у країнах ЄС не потрібні посли Росії – від них немає великої користі.
- 20 квітня Київрада розірвала договір оренди землі з посольством Росії.
- З 1 серпня Ісландія призупиняє роботу свого посольства у Москві та закликає РФ до аналогічного кроку.
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