Фінляндія. Дипломати РФ втратять дачу, в якій вони безплатно жили десятиліттями – Yle

Фінське місто Турку припинить оплачувати оренду будинку, яким десятиліттями безплатно користувалися представники консульства Росії. Про це повідомляє місцеве видання Yle.

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Вчора, 19 липня, Фінляндія заявила про рішення закрити російське генконсульство у Турку. Уряд країни відкличе ліцензію з 1 жовтня 2023 року. Як повідомляли фінські ЗМІ, це є заходом у відповідь на закриття генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

20 липня, після звістки про закриття консульства РФ у Турку, міська голова Мінна Арве ухвалила рішення, що місто більше не платитиме оренду будинку на прилеглому острові.

За даними місцевих ЗМІ, йдеться про побудований у 1970-х роках будинок на острові Какскерта, який використовували співробітники російського посольства.

За рік на нього витрачали близько 10 000 євро, стверджують журналісти.

У січні 2023 року глава МЗС Литви заявив, що у країнах ЄС не потрібні посли Росії – від них немає великої користі.

20 квітня Київрада розірвала договір оренди землі з посольством Росії.

З 1 серпня Ісландія призупиняє роботу свого посольства у Москві та закликає РФ до аналогічного кроку.

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