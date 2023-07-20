Финляндия. Дипломаты РФ лишатся дачи, в которой они бесплатно жили десятилетиями – Yle

Финский город Турку перестанет оплачивать аренду дома, которым десятилетиями бесплатно пользовались представители консульства России. Об этом сообщает местное издание Yle.

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Вчера, 19 июля, Финляндия заявила о решении закрыть российское генконсульство в Турку. Правительство страны отзовет лицензию с 1 октября 2023 года. Как сообщали финские СМИ, это мера в ответ на закрытие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

20 июля, после известия о закрытии консульства РФ в Турку, городская глава Минна Арве приняла решение, что город больше не будет платить аренду дома на близлежащем острове.

По данным местных СМИ, речь идет о построенном в 1970-х годах доме на острове Какскерта, который использовали сотрудники российского посольства.

В год на него тратили около 10 000 евро, утверждают журналисты.

В январе 2023 года глава МИД Литвы заявил, что в странах ЕС не нужны послы России – от них нет большой пользы.

20 апреля Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России.

С 1 августа Исландия приостанавливает работу своего посольства в Москве и призывает РФ к аналогичному шагу.

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