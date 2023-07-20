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Финляндия. Дипломаты РФ лишатся дачи, в которой они бесплатно жили десятилетиями – Yle

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 09:51
Финляндия. Дипломаты РФ лишатся дачи, в которой они бесплатно жили десятилетиями – Yle - Фото
Дом на острове Какскерта (Фото: Yle)

Финский город Турку перестанет оплачивать аренду дома, которым десятилетиями бесплатно пользовались представители консульства России. Об этом сообщает местное издание Yle.

Вчера, 19 июля, Финляндия заявила о решении закрыть российское генконсульство в Турку. Правительство страны отзовет лицензию с 1 октября 2023 года. Как сообщали финские СМИ, это мера в ответ на закрытие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

20 июля, после известия о закрытии консульства РФ в Турку, городская глава Минна Арве приняла решение, что город больше не будет платить аренду дома на близлежащем острове.

По данным местных СМИ, речь идет о построенном в 1970-х годах доме на острове Какскерта, который использовали сотрудники российского посольства.

В год на него тратили около 10 000 евро, утверждают журналисты.

Читайте также: Австралия. Российский дипломат-сквоттер был изгнан с участка под посольство России.

Милана Головань
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ТуркуФинляндияконсульство
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