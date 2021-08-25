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Посольство США осудило нападения на политиков и журналистов в Украине

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 19:15
Посольство США осудило нападения на политиков и журналистов в Украине - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Посольство США в Украине осудило "физические нападения на политиков, журналистов или любых членов общества". Об этом говорится в Twitter посольства.

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"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", – сказано в сообщении.

Вчера в Киеве после Марша защитников Украины облили зеленкой пятого президента Петра Порошенко. Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Его действия квалифицируют как хулиганство.

Порошенко отреагировал на нападение, обратившись со сцены к президенту Владимиру Зеленскому. "Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей", – сказал он.

В Офисе президента назвали это "фобией" и "нелепым поводом" попасть в СМИ.

Читайте также: На журналиста Букв напали после акции Нацкорпуса под Офисом президента

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Петр Порошенко США
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