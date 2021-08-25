"Даже как-то неловко за него". Реакция Банковой на слова Порошенко о нападении с зеленкой
На Банковой считают, что нападение с зеленкой на пятого президента Петра Порошенко – обычное хулиганство, а то, что он связал его с действующим главой государства Владимиром Зеленским – "фобия" и "нелепый повод" попасть в СМИ. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил LIGA.net на подозрения Порошенко в адрес Банковой.
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Как выразился чиновник, заявления Порошенко "нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий".
На Банковой заявили, что 24 августа пятый президент якобы "оказался абсолютным информационным аутсайдером – и потому использовал даже столь нелепый и откровенно хулиганский повод, чтобы хоть как-то перебить крайне позитивную парадную повестку".
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Подоляк недоумевает, для чего бы ОП устраивать такие провокации против Порошенко.
Он также заявил, что прошлый президент "постоянно и весьма навязчиво старается отождествить себя с волонтерами, военными и патриотами".
"Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка", – добавил Подоляк.
Он подытожил, что происшествию уже дала оценку полиция, открыв против подозреваемого 1999 года рождения уголовное дело за хулиганство – "и к этому нечего добавить".
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