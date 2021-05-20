Зеленский сказал, что он стал "приговором" для Порошенко. У пятого президента ответили

Президент Владимир Зеленский сказал, что "стал приговором" для пятого президента, а также лидера Евросолидарности Петра Порошенко. В пресс-службе партии Порошенко в комментарии LIGA.net ответили, что Зеленский "не приговор" для него и ему нужно не перекладывать ответственность на предшественников.

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"Он сам не понимает, что для него человек – это ничто, и это нельзя исправить никогда, ничем, ни опытом, ни образованием – ничем, оно или есть, или нет. Поэтому я – реальный приговор для него, когда пошел в президенты", – сказал Зеленский на пресс-конференции.

По его словам, Порошенко "сделал много очень серьезного, очень плохого, когда был президентом". Также он говорил, что "все это добежит и это карма".

В Евросолидарности говорят, что "Зеленский – это приговор Украине". Кроме того, у Порошенко обвиняют власти и президента в фальсификации данных по смертности от COVID-19.

В декабре 2020 года Зеленский заявил, что "все ждут, когда посадят Порошенко". У пятого президента ответили, что подобные высказывания являются политическим давлением.

Станислав Стороженко

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