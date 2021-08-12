Верховный суд вернул иск адвокатов Порошенко к Зеленскому и организации Бигуса

Верховный суд в составе Кассационного админсуда вернул адвокатам пятого президента Петра Порошенко иск, который они подали к общественной организации Дениса Бигуса "Том 14" и президенту Владимиру Зеленскому. Постановление опубликовано в едином госреестре судебных решений, а подробности об истцах и ответчиках – на сайте судебной власти.

В решении суда говорится, что истец объединил в одно производство исковые требования к общественной организации "Том 14" и к президенту Украины, однако одно исковое требование подсудно Окружному административному суду Киева, а второе – Верховному Суду в качестве суда первой инстанции. Их объединение не предусмотрено правилами кодекса административного судопроизводства.

В связи с этим суд постановил вернуть истцу его заявление со всеми приложенными документами.

"Возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом", – говорится в решении суда, которое может быть обжаловано в течении 15 дней в Большой палаты Верховного Суда.

В Telegram Bihus.Info написали, что Порошенко может послушать "оригиналы записей пленок Медведчука" у них на Youtube-канале.

На сайте Bihus.info говорится, что "коллегия судей указала на нарушение подсудности адвокатами Порошенко, потому что ни ОАСК, ни Верховный Суд в составе Кассационного админсуда не имеют оснований рассматривать иск Порошенко в Bihus.Info".

А адвокат пятого президента Игорь Головань сообщил в Facebook, что его команда подаст два административных иска, и отметил: "Требования к Общественной организации "ТОМ14" (а Бигус в своем сообщении признал, что Общественная организация "ТОМ14" – это и есть bihus.info) подсудны Окружному административному суду города Киева".

Наталия Медведева

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