Верховный суд вернул иск адвокатов Порошенко к Зеленскому и организации Бигуса
Верховный суд в составе Кассационного админсуда вернул адвокатам пятого президента Петра Порошенко иск, который они подали к общественной организации Дениса Бигуса "Том 14" и президенту Владимиру Зеленскому. Постановление опубликовано в едином госреестре судебных решений, а подробности об истцах и ответчиках – на сайте судебной власти.
В решении суда говорится, что истец объединил в одно производство исковые требования к общественной организации "Том 14" и к президенту Украины, однако одно исковое требование подсудно Окружному административному суду Киева, а второе – Верховному Суду в качестве суда первой инстанции. Их объединение не предусмотрено правилами кодекса административного судопроизводства.
В связи с этим суд постановил вернуть истцу его заявление со всеми приложенными документами.
"Возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом", – говорится в решении суда, которое может быть обжаловано в течении 15 дней в Большой палаты Верховного Суда.
В Telegram Bihus.Info написали, что Порошенко может послушать "оригиналы записей пленок Медведчука" у них на Youtube-канале.
На сайте Bihus.info говорится, что "коллегия судей указала на нарушение подсудности адвокатами Порошенко, потому что ни ОАСК, ни Верховный Суд в составе Кассационного админсуда не имеют оснований рассматривать иск Порошенко в Bihus.Info".
А адвокат пятого президента Игорь Головань сообщил в Facebook, что его команда подаст два административных иска, и отметил: "Требования к Общественной организации "ТОМ14" (а Бигус в своем сообщении признал, что Общественная организация "ТОМ14" – это и есть bihus.info) подсудны Окружному административному суду города Киева".
- В течение мая-июня Bihus.info опубликовали четыре серии записей разговоров якобы Медведчука с боевиками и представителями Кремля за 2014-15 года. В записях разговоров фигурирует якобы и Порошенко.
- 14 июня Bihus.info выложили в свободный доступ, как там утверждают, полную версию прослушек, которая длится почти 36 часов.
- В конце июня Зеленский назвал пленки Bihus.info "страшными записями" и обвинил пятого президента в том, что он "зарабатывал на крови" с Медведчуком. У Порошенко заявили, что это ложь, и назвали Зеленского "брехлом".
- 6 июля адвокаты Порошенко заявили, что подали иск против о/о Бигуса и президента Владимира Зеленского с требованием обнародовать все записи в первоначальном виде.
- У Зеленского назвали иск "несуразным" и сказали, что Порошенко не повезло с адвокатами.
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