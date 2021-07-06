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"Не повезло с адвокатами". У Зеленского ответили на иск Порошенко по "пленкам Медведчука"

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 14:53
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Иск адвокатов пятого президента Петра Порошенко к действующему главе государства Владимиру Зеленскому по "пленкам Медведчука" –  несуразный. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он назвал "очень странным, несуразным и оторванным от реальности" требование адвокатов Порошенко опубликовать все записи якобы разговоров лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

По словам Подоляка, Офис президента "не имеет ни малейшего отношения к их модерации или раскрутке", а Зеленский в своем интервью "только подчеркнул общественный интерес и свой интерес" к их содержанию.

"Похоже, что господину Порошенко банально не повезло с адвокатами, которые постоянно инициируют абсолютно абсурдные поводы. Однако его адвокатам очень повезло с клиентом, раз сам клиент готов оплачивать им даже столь откровенно абсурдную активность", – сказал Подоляк.

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Он также считает, что адвокаты могут узнать "непосредственно у Петра Алексеевича", какой полный объем записей его разговоров с Медведчуком или Медведчука с кем-то еще.

"Перебросить эту тему на кого-то другого – просто не получится. Хотя, конечно, адвокаты Порошенко могут занять весь июль попытками создать шумиху вокруг этой истории и, соответственно, выставить немаленький счет своему клиенту", – добавил Подоляк.

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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