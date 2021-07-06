"Не повезло с адвокатами". У Зеленского ответили на иск Порошенко по "пленкам Медведчука"

Иск адвокатов пятого президента Петра Порошенко к действующему главе государства Владимиру Зеленскому по "пленкам Медведчука" – несуразный. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он назвал "очень странным, несуразным и оторванным от реальности" требование адвокатов Порошенко опубликовать все записи якобы разговоров лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

По словам Подоляка, Офис президента "не имеет ни малейшего отношения к их модерации или раскрутке", а Зеленский в своем интервью "только подчеркнул общественный интерес и свой интерес" к их содержанию.

"Похоже, что господину Порошенко банально не повезло с адвокатами, которые постоянно инициируют абсолютно абсурдные поводы. Однако его адвокатам очень повезло с клиентом, раз сам клиент готов оплачивать им даже столь откровенно абсурдную активность", – сказал Подоляк.

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Он также считает, что адвокаты могут узнать "непосредственно у Петра Алексеевича", какой полный объем записей его разговоров с Медведчуком или Медведчука с кем-то еще.

"Перебросить эту тему на кого-то другого – просто не получится. Хотя, конечно, адвокаты Порошенко могут занять весь июль попытками создать шумиху вокруг этой истории и, соответственно, выставить немаленький счет своему клиенту", – добавил Подоляк.

В течение мая-июня Bihus.info опубликовали четыре серии записей разговоров якобы Медведчука с боевиками и представителями Кремля за 2014-15 года. В записях разговоров фигурирует якобы и Порошенко.

14 июня Bihus.info выложили в свободный доступ, как там утверждают, полную версию прослушек, которая длится почти 36 часов.

В конце июня Зеленский назвал пленки Bihus.info "страшными записями" и обвинил пятого президента в том, что он "зарабатывал на крови" с Медведчуком. У Порошенко заявили, что это ложь, и назвали Зеленского "брехлом".

Сегодня адвокаты Порошенко заявили, что подали иск против о/о Бигуса и президента Владимира Зеленского с требованием обнародовать все записи в первоначальном виде.

Марк Сировой , Юрий Смирнов

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