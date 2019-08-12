Посольство США: Посещение Путиным Крыма - недопустимо

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Посольство США в Украине осудило недавний визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым. Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

"Министерство иностранных дел Украины право: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым - неприемлемоенарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении американских дипломатов.

Там же подчеркивается, что США вместе с украинцами выступают против российской агрессии: "Крым - это Украина".