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Посольство США: Посещение Путиным Крыма - недопустимо

Посольство США: Посещение Путиным Крыма - недопустимо - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
12.08.2019, 17:09

Путин в очередной раз посетил полуостров 11 августа

Посольство США в Украине осудило недавний визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым. Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

"Министерство иностранных дел Украины право: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым - неприемлемоенарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении американских дипломатов.

Там же подчеркивается, что США вместе с украинцами выступают против российской агрессии: "Крым - это Украина".

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