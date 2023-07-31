Потери РФ за неделю: шесть батальонов солдат, батальон танков, шесть артдивизионов – ВСУ

За минувшую неделю Россия утратила шесть батальонов солдат, батальон танков, шесть артдивизионов. Об этом сообщает Military Media Center.

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Как отмечается, Силы обороны Украины за прошедшую неделю, с 24 по 31 июля, уничтожили такое количество российских оккупантов и вражеской военной техники:

- личный состав – 2970 (условно шесть батальонов);

- танки – 37 (условно один танковый батальон);

- боевые бронированные машины – 57 (условно два мотострелковых батальона);

- артиллерийские системы – 111 (условно шесть артиллерийских дивизионов*);

- ракеты – 40.

В Military Media Center уточняют, что в одном батальоне – около 500 человек; в одном танковом батальоне – примерно 31 танк; в одном мотострелковом батальоне – примерно 34 машины; в одном артиллерийском дивизионе – около 18 орудий.

Ранее сегодня сообщалось, что снайперская группа "Призрак" ликвидировала в Бахмуте свыше 500 оккупантов за полгода.

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