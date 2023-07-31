Минобороны о боях в направлении Купянска: ВСУ отбрасывают россиян, у врага огромные потери
Вооруженные Силы Украины держат оборону на Купянском направлении и иногда отбрасывают российских оккупантов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире канала "Мы-Украина".
По ее словам, захватчики хотят выбить украинские подразделения с господствующих высот в районе Купянска.
"Их ключевая задача — отвлечь наши силы с Бахмутского направления, где идет успешное наступление. Распорошить войска", — сказала Маляр.
Она отметила, что на данном участке фронта враг постоянно атакует, однако Силы обороны отбиваются и даже иногда отбрасывают россиян, нанося им большие потери.
"На этой неделе потери у них были такими же, как во время наиболее тяжелых боев за Бахмут", — подчеркнула замминистра.
- ВСУ освободили 4 кв. км территории в районе Бахмута.
- 25 июля генерал Сырский посетил боевые бригады Сил обороны на Бахмутском и Лиманском направлениях. Он подчеркнул, что на этих направлениях ситуация "сложная и противоположная".
- Сырский: Под Бахмутом враг яростно цепляется за каждый сантиметр, но мы продвигаемся.
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