Минобороны о боях в направлении Купянска: ВСУ отбрасывают россиян, у врага огромные потери

Вооруженные Силы Украины держат оборону на Купянском направлении и иногда отбрасывают российских оккупантов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире канала "Мы-Украина".

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По ее словам, захватчики хотят выбить украинские подразделения с господствующих высот в районе Купянска.

"Их ключевая задача — отвлечь наши силы с Бахмутского направления, где идет успешное наступление. Распорошить войска", — сказала Маляр.

Она отметила, что на данном участке фронта враг постоянно атакует, однако Силы обороны отбиваются и даже иногда отбрасывают россиян, нанося им большие потери.

"На этой неделе потери у них были такими же, как во время наиболее тяжелых боев за Бахмут", — подчеркнула замминистра.

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