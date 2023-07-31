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Минобороны о боях в направлении Купянска: ВСУ отбрасывают россиян, у врага огромные потери

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 14:40
Минобороны о боях в направлении Купянска: ВСУ отбрасывают россиян, у врага огромные потери - Фото
Анна Маляр (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины держат оборону на Купянском направлении и иногда отбрасывают российских оккупантов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире канала "Мы-Украина".

По ее словам, захватчики хотят выбить украинские подразделения с господствующих высот в районе Купянска. 

"Их ключевая задача — отвлечь наши силы с Бахмутского направления, где идет успешное наступление. Распорошить войска", — сказала Маляр.

Она отметила, что на данном участке фронта враг постоянно атакует, однако Силы обороны отбиваются и даже иногда отбрасывают россиян, нанося им большие потери. 

"На этой неделе потери у них были такими же, как во время наиболее тяжелых боев за Бахмут", — подчеркнула замминистра.

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

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Дмитрий Гриниченко
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