Міноборони про бої у напрямку Куп'янська: ЗСУ відкидають росіян, у ворога величезні втрати
Збройні Сили України тримають оборону на Куп'янському напрямку та інколи відкидають російських окупантів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі каналу "Ми-Україна".
За її словами, загарбники хочуть вибити українські підрозділи з панівних висот у районі Куп'янська.
"Їхнє ключове завдання — відволікти наші сили з Бахмутського напрямку, де йде успішний наступ. Розпорошити війська", — сказала Маляр.
Вона наголосила, що на даній ділянці фронту ворог постійно атакує, проте Сили оборони відбиваються і навіть іноді відкидають росіян, завдаючи їм великих втрат.
"Цього тижня втрати у них були такими ж, як під час найважчих боїв за Бахмут", — наголосила заступниця міністра.
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- Сирський: Під Бахмутом ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, але ми просуваємось.
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