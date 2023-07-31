Міноборони про бої у напрямку Куп'янська: ЗСУ відкидають росіян, у ворога величезні втрати

Збройні Сили України тримають оборону на Куп'янському напрямку та інколи відкидають російських окупантів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі каналу "Ми-Україна".

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За її словами, загарбники хочуть вибити українські підрозділи з панівних висот у районі Куп'янська.

"Їхнє ключове завдання — відволікти наші сили з Бахмутського напрямку, де йде успішний наступ. Розпорошити війська", — сказала Маляр.

Вона наголосила, що на даній ділянці фронту ворог постійно атакує, проте Сили оборони відбиваються і навіть іноді відкидають росіян, завдаючи їм великих втрат.

"Цього тижня втрати у них були такими ж, як під час найважчих боїв за Бахмут", — наголосила заступниця міністра.

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