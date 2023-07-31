Втрати РФ за тиждень: шість батальйонів солдатів, батальйон танків, шість артдивізіонів – ЗСУ

Минулого тижня Росія втратила шість батальйонів солдатів, батальйон танків, шість артдивізіонів. Про це повідомляє Military Media Center.

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Як зазначається, Сили оборони України за минулий тиждень, з 24 по 31 липня, знищили таку кількість російських окупантів та ворожої військової техніки:

- особовий склад – 2970 (умовно шість батальйонів);

- танки – 37 (умовно один танковий батальйон);

- бойові броньовані машини – 57 (умовно два мотострілецькі батальйони);

- артилерійські системи – 111 (умовно шість артилерійських дивізіонів);

- Ракети – 40.

У Military Media Center уточнюють, що в одному батальйоні близько 500 осіб; в одному танковому батальйоні – приблизно 31 танк; в одному мотострілецькому батальйоні – приблизно 34 машини; в одному артилерійському дивізіоні – близько 18 гармат.

Раніше сьогодні повідомлялося, що снайперський гурт "Привид" ліквідував у Бахмуті понад 500 окупантів за півроку.

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