RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Втрати РФ за тиждень: шість батальйонів солдатів, батальйон танків, шість артдивізіонів – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 15:32
Втрати РФ за тиждень: шість батальйонів солдатів, батальйон танків, шість артдивізіонів – ЗСУ - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулого тижня Росія втратила шість батальйонів солдатів, батальйон танків, шість артдивізіонів. Про це повідомляє Military Media Center.

Як зазначається, Сили оборони України за минулий тиждень, з 24 по 31 липня, знищили таку кількість російських окупантів та ворожої військової техніки:

- особовий склад – 2970 (умовно шість батальйонів);

- танки – 37 (умовно один танковий батальйон);

- бойові броньовані машини – 57 (умовно два мотострілецькі батальйони);

- артилерійські системи – 111 (умовно шість артилерійських дивізіонів);

- Ракети – 40.

У Military Media Center уточнюють, що в одному батальйоні близько 500 осіб; в одному танковому батальйоні – приблизно 31 танк; в одному мотострілецькому батальйоні – приблизно 34 машини; в одному артилерійському дивізіоні – близько 18 гармат.

Читайте також: Міноборони про бої у напрямку Куп'янська: ЗСУ відкидають росіян, у ворога величезні втрати

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтрати
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 