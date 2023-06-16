Потери России. Уничтожены 590 оккупантов, 24 дрона и 10 танков
16.06.2023, 08:14
Фото: 36 ОБрМП имени контрадмирала Михаила Билинского
За минувшие сутки было ликвидировано 590 оккупантов, уничтожено 26 единиц бронетехники и 19 артиллерийских систем. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
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Общие боевые потери россиян по состоянию на 16 июня ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 218500 (+590);
‒ танков ‒ 3965 (+10);
‒ боевых бронированных машин ‒ 7683 (+16);
‒ артиллерийских систем ‒ 3812 (+19);
‒ РСЗО ‒ 606 (+2);
‒ средств ПВО ‒ 364 (+0);
‒ самолетов ‒ 314 (+0);
‒ вертолетов ‒ 301 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3357 (+24);
‒ крылатых ракет ‒ 1199 (+0);
‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6519 (+13);
‒ специальной техники ‒ 519 (+0).
- 16 июня 2023 года в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты усилили атаки в районе Кременной, также наступают вблизи Бахмута и Донецка, на юге стоят в обороне.
- Ночью страна-террорист РФ атаковала Украину дронами, все из них были сбиты ПВО.
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