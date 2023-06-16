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Втрати Росії. Знищено 590 окупантів, 24 дрони та 10 танків

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 08:14
Втрати Росії. Знищено 590 окупантів, 24 дрони та 10 танків - Фото
Фото: 36 ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білинського

За минулу добу було ліквідовано 590 окупантів, знищено 26 одиниць бронетехніки та 19 артилерійських систем. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян станом на 16 червня орієнтовно склали:
 ‒ особового складу  ‒ близько 218500 (+590);
 ‒ танків  ‒ 3965 (+10);
 ‒ бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16);
 ‒ артилерійських систем – 3812 (+19); 
 ‒ РСЗВ – 606 (+2);
 ‒ засобів ППО ‒ 364 (+0);
 ‒ літаків – 314 (+0);
 ‒ гелікоптерів – 301 (+0);
 ‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24);
 ‒ крилатих ракет ‒ 1199 (+0);
 ‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0); 
 ‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13);
 ‒ спеціальної техніки ‒ 519 (+0).
Фото: Генштаб ЗСУ
  • 16 червня 2023 року у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти посилили атаки в районі Кремінної, також наступають поблизу Бахмута та Донецька, на півдні стоять в обороні.
  • Вночі країна-терорист РФ атакувала Україну дронами, усі з них були збиті ППО.

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Артем Джеріпа
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