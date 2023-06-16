Втрати Росії. Знищено 590 окупантів, 24 дрони та 10 танків
16.06.2023, 08:14
Фото: 36 ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білинського
За минулу добу було ліквідовано 590 окупантів, знищено 26 одиниць бронетехніки та 19 артилерійських систем. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
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Загальні бойові втрати росіян станом на 16 червня орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 218500 (+590);
‒ танків ‒ 3965 (+10);
‒ бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16);
‒ артилерійських систем – 3812 (+19);
‒ РСЗВ – 606 (+2);
‒ засобів ППО ‒ 364 (+0);
‒ літаків – 314 (+0);
‒ гелікоптерів – 301 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24);
‒ крилатих ракет ‒ 1199 (+0);
‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13);
‒ спеціальної техніки ‒ 519 (+0).
- 16 червня 2023 року у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти посилили атаки в районі Кремінної, також наступають поблизу Бахмута та Донецька, на півдні стоять в обороні.
- Вночі країна-терорист РФ атакувала Україну дронами, усі з них були збиті ППО.
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