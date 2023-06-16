Втрати Росії. Знищено 590 окупантів, 24 дрони та 10 танків

За минулу добу було ліквідовано 590 окупантів, знищено 26 одиниць бронетехніки та 19 артилерійських систем. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян станом на 16 червня орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 218500 (+590); ‒ танків ‒ 3965 (+10); ‒ бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16); ‒ артилерійських систем – 3812 (+19); ‒ РСЗВ – 606 (+2); ‒ засобів ППО ‒ 364 (+0); ‒ літаків – 314 (+0); ‒ гелікоптерів – 301 (+0); ‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24); ‒ крилатих ракет ‒ 1199 (+0); ‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0); ‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13); ‒ спеціальної техніки ‒ 519 (+0). 16 червня 2023 року у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти посилили атаки в районі Кремінної, також наступають поблизу Бахмута та Донецька, на півдні стоять в обороні.

Вночі країна-терорист РФ атакувала Україну дронами, усі з них були збиті ППО. Читайте також: Командир батальйону третьої штурмової: "Вагнер" тікав у паніці, ми добу бігали по ворожих тилах

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