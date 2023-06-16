RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Повітряні сили: Вночі Росія атакувала Україну дронами. Усі були збиті ППО — статистика

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 07:44
Повітряні сили: Вночі Росія атакувала Україну дронами. Усі були збиті ППО — статистика - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

У ніч на 16 червня російські окупанти атакували Україну дронами, всі з яких були збиті протиповітряною обороною. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що вночі сили ППО знищили на Миколаївщині два іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Також знищено ударний безпілотник "Ланцет".

Окрім цього, українські воїни вразили БпЛА-розвідники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala та ще один апарат невстановленого типу.

Про прильоти не повідомлялося.

Раніше представник Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що окупанти стягнули до кордону з Україною у Брянській області дивізіон комплексів "Бал" із ракетами Х-35, під загрозою обстрілів сім областей, включно з Києвом.

  • Повітряні сили повідомляли, що з 00:20 до 04:30 15 червня противник ударив чотирма ракетами типу Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 20 ударними дронами Shahed-136.
  • У Кривому Розі зафіксовано влучання в промислові об'єкти, 38-річний чоловік отримав поранення. 
  • Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу  шістьма ракетами Х-22.

Читайте також: Нічний удар "Калібрами" по Одесі. Загинули троє людей, є поранені – фото

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаповітряні силиппоShahed-136дрони-камікадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 