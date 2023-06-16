Повітряні сили: Вночі Росія атакувала Україну дронами. Усі були збиті ППО — статистика

У ніч на 16 червня російські окупанти атакували Україну дронами, всі з яких були збиті протиповітряною обороною. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що вночі сили ППО знищили на Миколаївщині два іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Також знищено ударний безпілотник "Ланцет".

Окрім цього, українські воїни вразили БпЛА-розвідники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala та ще один апарат невстановленого типу.

Про прильоти не повідомлялося.

Раніше представник Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що окупанти стягнули до кордону з Україною у Брянській області дивізіон комплексів "Бал" із ракетами Х-35, під загрозою обстрілів сім областей, включно з Києвом.

Повітряні сили повідомляли, що з 00:20 до 04:30 15 червня противник ударив чотирма ракетами типу Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 20 ударними дронами Shahed-136.

У Кривому Розі зафіксовано влучання в промислові об'єкти, 38-річний чоловік отримав поранення.

Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу шістьма ракетами Х-22.

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