Воздушные силы: Ночью Россия атаковала Украину дронами. Все были сбиты ПВО — статистика
16.06.2023, 07:44
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
В ночь на 16 июня российские оккупанты атаковали Украину дронами, все из которых были сбиты противовоздушной обороной. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что ночью силы ПВО уничтожили в Николаевской области два иранских дрона-камикадзе Shahed-136.
Также уничтожен ударный беспилотник "Ланцет".
Кроме этого, украинские воины поразили БпЛА-разведчики "Орлан-10", "Орлан-30", Zala и еще один аппарат неустановленного типа.
О прилетах не сообщалось.
Ранее представитель Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что оккупанты стянули к границе с Украиной в Брянской области дивизион комплексов "Бал" с ракетами Х-35, под угрозой обстрелов семь областей, включая Киев.
- Воздушные силы сообщали, что с 00:20 до 04:30 15 июня противник ударил четырьмя ракетами типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 20 ударными дронами Shahed-136.
- В Кривом Роге зафиксировано попадание в промышленные объекты, 38-летний мужчина получил ранения.
- Утром 14 июня оккупанты ударили по Донбассу шестью ракетами Х-22.
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