Воздушные силы: Ночью Россия атаковала Украину дронами. Все были сбиты ПВО — статистика

В ночь на 16 июня российские оккупанты атаковали Украину дронами, все из которых были сбиты противовоздушной обороной. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что ночью силы ПВО уничтожили в Николаевской области два иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

Также уничтожен ударный беспилотник "Ланцет".

Кроме этого, украинские воины поразили БпЛА-разведчики "Орлан-10", "Орлан-30", Zala и еще один аппарат неустановленного типа.

О прилетах не сообщалось.

Ранее представитель Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что оккупанты стянули к границе с Украиной в Брянской области дивизион комплексов "Бал" с ракетами Х-35, под угрозой обстрелов семь областей, включая Киев.

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