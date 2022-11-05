Потери России в Украине с начала войны превысили 75 000 человек: за сутки – 600 оккупантов

Армия России в течение 4 ноября потеряла 600 военных, восемь танков и два вертолета. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 75 440 оккупантов, говорится в возведении Генштаба ВСУ.

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Самые большие потери в субботу противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

С 24 февраля до утра субботы оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 75 440 (+600) человек ликвидировано,

→ танков – 2758 (+8),

→ боевых бронированных машин – 5601 (+21),

→ артиллерийских систем – 1776 (+4),

→ РСЗО – 391 (0),

→ средств ПВО – 202 (+1),

→ самолетов – 277 (0),

→ вертолетов – 260 (+2),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12),

→ крылатых ракет – 399 (+2),

→ кораблей/катеров – 16 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+10),

→ спецтехники – 155(0).

"Частичная" мобилизация не помогла Путину, поэтому он будет скрыто продолжать ее, считают в ISW.

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Андрій Водяний

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