Потери России в Украине с начала войны превысили 75 000 человек: за сутки – 600 оккупантов
Армия России в течение 4 ноября потеряла 600 военных, восемь танков и два вертолета. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 75 440 оккупантов, говорится в возведении Генштаба ВСУ.
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Самые большие потери в субботу противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
С 24 февраля до утра субботы оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 75 440 (+600) человек ликвидировано,
→ танков – 2758 (+8),
→ боевых бронированных машин – 5601 (+21),
→ артиллерийских систем – 1776 (+4),
→ РСЗО – 391 (0),
→ средств ПВО – 202 (+1),
→ самолетов – 277 (0),
→ вертолетов – 260 (+2),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12),
→ крылатых ракет – 399 (+2),
→ кораблей/катеров – 16 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+10),
→ спецтехники – 155(0).
- "Частичная" мобилизация не помогла Путину, поэтому он будет скрыто продолжать ее, считают в ISW.
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