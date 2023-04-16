Потери России: ВСУ уничтожили 520 оккупантов, сожгли четыре танка, 10 артсистем и самолет

Вооруженные Силы Украины уничтожили 520 российских оккупантов, сожгли четыре танка, 10 артиллерийских систем и самолет за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что россияне штурмуют Бахмут и Марьинку, а ВСУ отбили более 60 атак на Донбассе за сутки.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 182 070 (+520),

— танков — 3657 (+4),

— боевых бронированных машин — 7083 (+10),

— артиллерийских систем — 2795 (+10),

— РСЗО — 538 (+3),

— средств ПВО — 284 (+1),

— самолетов — 308 (+1),

— вертолетов — 293,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339,

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5658 (+12),

— специальной техники — 326 (+2).

Вчера спикер ВСУ Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты вовсю пытаются захватить Марьинку Донецкой области, но уже испытывают истощение сил и средств. За ночь с 14 на 15 апреля в районе Марьинки зафиксирован 101 обстрел, произошло три штурма.

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Наталія Медведєва

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