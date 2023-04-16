Потери России: ВСУ уничтожили 520 оккупантов, сожгли четыре танка, 10 артсистем и самолет
Вооруженные Силы Украины уничтожили 520 российских оккупантов, сожгли четыре танка, 10 артиллерийских систем и самолет за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне штурмуют Бахмут и Марьинку, а ВСУ отбили более 60 атак на Донбассе за сутки.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 182 070 (+520),
— танков — 3657 (+4),
— боевых бронированных машин — 7083 (+10),
— артиллерийских систем — 2795 (+10),
— РСЗО — 538 (+3),
— средств ПВО — 284 (+1),
— самолетов — 308 (+1),
— вертолетов — 293,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339,
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5658 (+12),
— специальной техники — 326 (+2).
- Вчера спикер ВСУ Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты вовсю пытаются захватить Марьинку Донецкой области, но уже испытывают истощение сил и средств. За ночь с 14 на 15 апреля в районе Марьинки зафиксирован 101 обстрел, произошло три штурма.
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