Потери России: ВСУ уничтожили 980 оккупантов, сожгли 17 танков, 24 БМП и 19 артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 980 российских оккупантов, сожгли 17 танков, 24 БМП и 19 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что враг атакует в районе Бахмута, Лимана и Марьинки, за сутки произошло 35 боевых столкновений.
Общие потери армии РФ за время большой войны составили:
— личного состава — 215 640 человек (+980);
— танков — 3926 (+17);
— боевых бронированных машин — 7631 (+24);
— артиллерийских систем — 3736 (+19);
— РСЗО — 601 (+1);
— средств ПВО — 362;
— самолетов — 314;
— вертолетов — 299;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3300 (+37);
— крылатых ракет — 1183 (+7),
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 6461 (+33);
— специальной техники — 509 (+2).
- 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".
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