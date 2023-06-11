Потери России: ВСУ уничтожили 980 оккупантов, сожгли 17 танков, 24 БМП и 19 артсистем

Вооруженные Силы Украины уничтожили 980 российских оккупантов, сожгли 17 танков, 24 БМП и 19 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что враг атакует в районе Бахмута, Лимана и Марьинки, за сутки произошло 35 боевых столкновений.

Общие потери армии РФ за время большой войны составили:

— личного состава — 215 640 человек (+980);

— танков — 3926 (+17);

— боевых бронированных машин — 7631 (+24);

— артиллерийских систем — 3736 (+19);

— РСЗО — 601 (+1);

— средств ПВО — 362;

— самолетов — 314;

— вертолетов — 299;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3300 (+37);

— крылатых ракет — 1183 (+7),

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 6461 (+33);

— специальной техники — 509 (+2).

10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".

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