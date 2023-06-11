Втрати Росії: ЗСУ знищили 980 окупантів, спалили 17 танків, 24 БМП та 19 артсистем
Збройні Сили України знищили 980 російських окупантів, спалили 17 танків, 24 БМП та 19 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що ворог атакує у районі Бахмута, Лимана та Мар'їнки, за добу сталося 35 бойових зіткнень.
Загальні втрати армії РФ під час великої війни склали:
- особового складу – 215 640 осіб (+980);
- танків – 3926 (+17);
- бойових броньованих машин – 7631 (+24);
- артилерійських систем – 3736 (+19);
- РСЗВ – 601 (+1);
- засобів ППО – 362;
- літаків – 314;
- вертольотів – 299;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37);
- крилатих ракет – 1183 (+7);
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33);
- спеціальної техніки – 509 (+2).
- 10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії продовжуються, але на якій стадії — відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".
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