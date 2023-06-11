RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Втрати Росії: ЗСУ знищили 980 окупантів, спалили 17 танків, 24 БМП та 19 артсистем

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 08:35
Втрати Росії: ЗСУ знищили 980 окупантів, спалили 17 танків, 24 БМП та 19 артсистем - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України знищили 980 російських окупантів, спалили 17 танків, 24 БМП та 19 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що ворог атакує у районі Бахмута, Лимана та Мар'їнки, за добу сталося 35 бойових зіткнень.

Загальні втрати армії РФ під час великої війни склали:

- особового складу – 215 640 осіб (+980);

- танків – 3926 (+17);

- бойових броньованих машин – 7631 (+24);

- артилерійських систем – 3736 (+19);

- РСЗВ – 601 (+1);

- засобів ППО – 362;

- літаків – 314;

- вертольотів – 299;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37);

- крилатих ракет – 1183 (+7);

- кораблів/катерів – 18;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33);

- спеціальної техніки – 509 (+2).

Читайте також: ЗСУ атакують російських окупантів у багатьох напрямках. Що потрібно про це знати

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратиГенштаб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 