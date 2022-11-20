Потери россиян в Украине приближаются к 85 000. За сутки – 330 убитых: сводка Генштаба ВСУ

Армия России в течение 19 ноября потеряла в Украине около 330 военных, количество уничтоженной техники было минимальным. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 84 210 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 84 210 (+330) человек,

→ танков – 2886 (+1),

→ боевых бронированных машин – 5817 (+2),

→ артиллерийских систем – 1868 (+1),

→ РСЗО – 393 (0),

→ средств ПВО – 209 (0),

→ самолетов – 278 (0),

→ вертолетов – 261 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+1),

→ крылатых ракет – 480 (0),

→ кораблей/катеров – 16 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 4371 (+3),

→ спецтехники – 161 (0).

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Андрій Водяний

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